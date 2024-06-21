Ким Чен Ын подарил Путину бюст и инкрустированную перламутром картину

Портрет Владимира Путина, исполненный в цвете, расположен по центру, внутри круглого обрамления в углублении картины. На картине небо над Красной площадью также усеяно залпами салюта. В последний раз он проводился 9 мая в честь Дня Победы, 80-я годовщина которого будет отмечаться в следующем году. В ходе нынешних переговоров Путин заявлял, что будет ждать Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве, на что северокорейский лидер отреагировал улыбкой и кивком головы.