Ким Чен Ын подарил Путину бюст и инкрустированную перламутром картину

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, посетившему Пхеньян
На белом бюсте, выполненном, по-видимому, из камня, российский президент изображен в пиджаке и галстуке, со спокойным выражением лица, он немного улыбается. На черном мраморном постаменте видны выгравированные золотыми буквами слова «Глубокоуважаемый» и «Желаю Вам здоровья».
На картине, выполненной в традиционной корейской технике инкрустации «начжон чхильги», когда на черную лаковую основу наносятся кусочки перламутра, изображена Спасская башня Кремля и собор Василия Блаженного, перед которым располагается концертная сцена, устанавливаемая обычно по крупным праздникам. Последний раз Путин поднимался на нее вместе со своими оппонентами по президентским выборам по случаю митинг-концерта, посвященного юбилею воссоединения Крыма с Россией.
Портрет Владимира Путина, исполненный в цвете, расположен по центру, внутри круглого обрамления в углублении картины. На картине небо над Красной площадью также усеяно залпами салюта. В последний раз он проводился 9 мая в честь Дня Победы, 80-я годовщина которого будет отмечаться в следующем году. В ходе нынешних переговоров Путин заявлял, что будет ждать Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве, на что северокорейский лидер отреагировал улыбкой и кивком головы.
Кроме того, на одной из фотографий президент России держит золотую медаль, по-видимому, также со своим изображением.
ЦТАК при этом отмечает лишь, что Ким Чен Ын передал «подарок на память о визите президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина в нашу страну», а Путин передал северокорейскому руководителю «подарок, приготовленный от всей души».