Приморские политики пошли в губернаторы в соседних регионах

Депутат Госдумы РФ, в прошлом владивостокский депутат «Единой России» Роза Чемерис пошла на выборы губернатора Хабаровского края. Ее кандидатуру выдвинуло отделение «Новых людей», политик также намерена возглавить партийный список на выборах в парламент региона. Другой бывший приморский политик Павел Ашихмин участвует в губернаторской кампании на Сахалине, сообщает ИА PrimaMedia.
Выдвижение Розы Чемерис состоялось на общем собрании регионального отделения партии «Новые люди».
«Теперь точно — будет интересно», — пообещал в своем Telegram-канале политтехнолог Вячеслав Беляков, который, по информации ИА PrimaMedia, ведет кампанию депутата в Хабаровском крае.
Внеочередные выборы губернатора Хабаровского края пройдут 8 сентября. Предыдущий глава региона, член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев, 14 мая был назначен министром спорта России. Он занимал губернаторский пост с 2020 года. После перемещения Дегтярева в правительство РФ врио губернатора Хабаровского края 15 мая был назначен бывший заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.
Для регистрации кандидатам требуется пройти муниципальный фильтр, заручившись поддержкой местных депутатов. В Хабаровском крае он составляет 8%. Необходимое количество подписей варьируется от 170 до 178, и они должны быть собраны минимум в 15 муниципальных образованиях региона.
Роза Чемерис имеет опыт участия в губернаторских кампаниях. Она баллотировалась на повторные губернатора Приморья в 2018 году, которые прошли после отмены итогов сентябрьского голосования с участием врио губернатора Андрея Тарасенко. Победителем повторного плебисцита стал Олег Кожемяко. Роза Чемерис шла тогда от «Народной партии “За женщин России” и набрала 3,8% голосов.
Политолог Александр Кынев считает, что шансов на победу на выборах губернатора Хабаровского края у Розы Чемерис заведомо нет, так как она из Приморья, а «Новые люди» не достигали существенных успехов в регионе. Однако, по его мнению, главной задачей может стать раскрутка «Новых людей» в крае. Эти намерения косвенно подтверждает глава штаба кандидата Вячеслав Беляков. Участие в губернаторских выборах, по его мнению, увеличивает шансы партии на региональных кампаниях: «Одно дело — строить их с нуля, другое — под эгидой выборов губернатора. Второе: проще, дешевле, эффективнее»,
Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов отмечает, что «против Чемерис могут быть ее владивостокское прошлое и исторически непротестный характер Хабаровского края за исключением событий 2018−2020 гг.». При этом эксперт считает, что она «выглядит политиком, способным получить удовольствие от кампании, а это всегда рискованно для власти на фоне скучных отбывающих номер технических кандидатов».
Товарищ Ашихмин хорошо известен коммунистическому избирателю и политическому сообществу в Приморском крае. На Сахалин он перебрался в 2017 году по решению руководства КПРФ, чтобы усилить на островах партийную работу. В Приморье он проработал в двух созывах Заксобрания: год в IV созыве (2010 год) и весь период полномочий в V (2011−2016). В 2016 году стал членом Крайизбиркома с правом решающего голоса по квоте КПРФ. В Приморском крайкоме Павел Ашихмин занимал позицию второго секретаря.
В Сахалинской области более жесткий муниципальный фильтр, чем в Хабарвоском крае, и вообще один из самых высокий по ДФО. Кандидату для регистрации нужно собрать подписи 10% местных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. В абсолютных цифрах это поменьше, потому что и депутатов в Сахалинской области меньше, чем у соседей. Но территорий придется объехать тоже много: участникам кампании предстоит получить подписи не менее 30 депутатов (максимум можно сдать 32) и объехать для этого, как минимум, 14 городских округов.
«Пяти не хватает. Будем работать с независимыми депутатами и беспартийными», — уточнил он в беседе с ИА PrimaMedia.
«Выдвижение Павла Ашихмина на должность губернатора Сахалинской области показывает, что КПРФ на островах как минимум жива», — считает политтехнолог Вячеслав Беляков.
По его мнению, нет смысла оценивать шансы коммунистов в борьбе за второе место в итоговом протоколе.
«Важнее, что КПРФ в регионе старается сохранить субъектность, даже под серьезным давлением», — уверен эксперт.
Голосование на выборах губернатора и в Хабаровском крае, и в Сахалинской области будет трехдневным — 6, 7 и 8 сентября.