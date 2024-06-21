Приморские политики пошли в губернаторы в соседних регионах

В Сахалинской области более жесткий муниципальный фильтр, чем в Хабарвоском крае, и вообще один из самых высокий по ДФО. Кандидату для регистрации нужно собрать подписи 10% местных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. В абсолютных цифрах это поменьше, потому что и депутатов в Сахалинской области меньше, чем у соседей. Но территорий придется объехать тоже много: участникам кампании предстоит получить подписи не менее 30 депутатов (максимум можно сдать 32) и объехать для этого, как минимум, 14 городских округов.