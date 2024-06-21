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Лукашенко наградил главу Компартии России Геннадия Зюганова орденом Почета

Лукашенко 20 июня подписал указ о награждении Геннадия Зюганов орденом Почета.

Источник: Сайт президента РБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 июня, подписал указ о награждении главы фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственной думе Геннадия Зюганова орденом Почета. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.

В сообщении говорится, что Зюганов был удостоен указанной награды за личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, а также союзного строительства и укрепление дружественных отношений и единства народов двух названных стран.

Лукашенко Александр