Лукашенко наградил главу Компартии России Геннадия Зюганова орденом Почета

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 июня, подписал указ о награждении главы фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственной думе Геннадия Зюганова орденом Почета. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
В сообщении говорится, что Зюганов был удостоен указанной награды за личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, а также союзного строительства и укрепление дружественных отношений и единства народов двух названных стран.