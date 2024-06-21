Глава Минстроя России и Игорь Кобзев обсудили строительство объектов в Приангарье и модернизацию инфраструктуры

Также Игорь Кобзев рассказал Иреку Файзуллину, что Иркутская область является одним из двух регионов в России, которые принимают участие в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». В рамках проекта в регионе ведется реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега Ангары в Иркутске. Работы идут с 2016 года, уже завершено девять этапов, что позволило увеличить мощность очистных со 130 до 220 тысяч кубометров стоков в сутки. Целевые показатели по сокращению объемов сбросов загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории, достигнуты с опережением.