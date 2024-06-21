Глава Минстроя России и Игорь Кобзев обсудили строительство объектов в Приангарье и модернизацию инфраструктуры

Ключевыми темами встречи стало строительство в регионе жилья и социальных объектов, расселение аварийного фонда, а также модернизация объектов ЖКХ.
Игорь Кобзев сообщил, что за пять месяцев 2024 года в Иркутской области введено 702,8 тысячи квадратных метров жилья. По региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» план по строительству жилья в Приангарье на 2024 год — 1,25 млн квадратных метров.
Приоритетное направление работы регионального Правительства, в соответствии с озвученными в рамках Послания Федеральному Собранию поручениями Президента, — расселение аварийного жилья.
«С 2019 года в Иркутской области благодаря различным программам по переселению новое жилье получили 28,6 тысячи человек. В этом году в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” квартиры получат около трех тысяч семей из 22 муниципальных образований Приангарья. Просим оказать содействие в завершении запланированных мероприятий. К сожалению, идет устойчивый рост стоимости квадратного метра жилья, поэтому нам необходимо дополнительное финансирование», — отметил глава региона.
Также Игорь Кобзев рассказал Иреку Файзуллину, что Иркутская область является одним из двух регионов в России, которые принимают участие в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». В рамках проекта в регионе ведется реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега Ангары в Иркутске. Работы идут с 2016 года, уже завершено девять этапов, что позволило увеличить мощность очистных со 130 до 220 тысяч кубометров стоков в сутки. Целевые показатели по сокращению объемов сбросов загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории, достигнуты с опережением.
Еще одной темой встречи стала реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В регионе планируется благоустроить 175 территорий, из которых 80 общественных и 95 дворовых. В 2025 году в Приангарье благоустроят 23 общественные территории, отобранных в рамках всероссийского голосования, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.