Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минстроя России и Игорь Кобзев обсудили строительство объектов в Приангарье и модернизацию инфраструктуры

Иркутская область, НИА-Байкал — Рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым состоялась 20 июня в Москве.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ключевыми темами встречи стало строительство в регионе жилья и социальных объектов, расселение аварийного фонда, а также модернизация объектов ЖКХ.

Игорь Кобзев сообщил, что за пять месяцев 2024 года в Иркутской области введено 702,8 тысячи квадратных метров жилья. По региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» план по строительству жилья в Приангарье на 2024 год — 1,25 млн квадратных метров.

Приоритетное направление работы регионального Правительства, в соответствии с озвученными в рамках Послания Федеральному Собранию поручениями Президента, — расселение аварийного жилья.

«С 2019 года в Иркутской области благодаря различным программам по переселению новое жилье получили 28,6 тысячи человек. В этом году в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” квартиры получат около трех тысяч семей из 22 муниципальных образований Приангарья. Просим оказать содействие в завершении запланированных мероприятий. К сожалению, идет устойчивый рост стоимости квадратного метра жилья, поэтому нам необходимо дополнительное финансирование», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул важность федерального финансирования мероприятий в регионе, благодаря чему удается качественно обновлять инфраструктуру. Так, за счет механизма «Инфраструктурное меню» в 2024 году в регион поступило 109 автобусов, которые сейчас работают на городских и дачных маршрутах. В этом году в рамках «Инфраструктурного меню» планируется построить школу на 1 275 мест с бассейном, спроектировать и провести реконструкцию объектов ЖКХ.

Также Игорь Кобзев рассказал Иреку Файзуллину, что Иркутская область является одним из двух регионов в России, которые принимают участие в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». В рамках проекта в регионе ведется реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега Ангары в Иркутске. Работы идут с 2016 года, уже завершено девять этапов, что позволило увеличить мощность очистных со 130 до 220 тысяч кубометров стоков в сутки. Целевые показатели по сокращению объемов сбросов загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории, достигнуты с опережением.

Еще одной темой встречи стала реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В регионе планируется благоустроить 175 территорий, из которых 80 общественных и 95 дворовых. В 2025 году в Приангарье благоустроят 23 общественные территории, отобранных в рамках всероссийского голосования, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.