Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ

Также в пятницу украинские боевики атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала «Южный» и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.