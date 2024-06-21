Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожены шесть безэкипажных катеров ВМС Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, 43 вражеских дрона перехвачены над территорией Краснодарского края и один БПЛА — над Волгоградской областью.
Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки украинских дронов на город. Предварительно над регионом сбили 4 беспилотника, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Также в пятницу украинские боевики атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала «Южный» и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.