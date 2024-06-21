Япония ввела санкции против Александра Курдюмова, АПЗ и завода 70-летия Победы

Напомним, неделей ранее правительство Канады расширило санкционные списки до более 1600 граждан России и свыше 660 организаций. В последний пакет также вошли нижегородские предприятия: АО "ЦКБ по СПК им. Алексеева и завод им. Свердлова в Дзержинске. Кроме того, в списке упоминается нижегородская рок-певица Ольга Кормухина.