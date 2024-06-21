Япония ввела санкции против Александра Курдюмова, АПЗ и завода 70-летия Победы

Санкции в виде заморозки активов введены в отношении сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций. В список попал нижегородец Александр Курдюмов, который является членом ЦИК РФ восьмого состава.
Также заморожены активы АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», АО «Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина» и ООО «Промышленные технологии».
Всего с марта 2022 года Япония ввела санкции против 1070 граждан России и 847 компаний и организаций (в виде заморозки активов или запрета на экспорт).
Стоит отметить, что в обновлённый санкционный список попали также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ — за обход санкций против России.
Напомним, неделей ранее правительство Канады расширило санкционные списки до более 1600 граждан России и свыше 660 организаций. В последний пакет также вошли нижегородские предприятия: АО "ЦКБ по СПК им. Алексеева и завод им. Свердлова в Дзержинске. Кроме того, в списке упоминается нижегородская рок-певица Ольга Кормухина.