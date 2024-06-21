Башкирии возместят более 21 млн рублей за прием вынужденных переселенцев.

Постановлением правительства России регионам направят в общей сложности свыше 1,25 млрд рублей на возмещение понесенных расходов по приему вынужденно покинувших места проживания граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также в субъектах РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования.