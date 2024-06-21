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Башкирии возместят более 21 млн рублей за прием вынужденных переселенцев

Башкирии возместят более 21 млн рублей за прием вынужденных переселенцев.

Источник: сайт Главы Башкирии

Постановлением правительства России регионам направят в общей сложности свыше 1,25 млрд рублей на возмещение понесенных расходов по приему вынужденно покинувших места проживания граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также в субъектах РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования.

Согласно этому документу, Башкирия получит 21,1 млн рублей. Суммы возмещения рассчитаны исходя из стоимости проживания в пунктах временного размещения, составляющей до 913 рублей в сутки и питания (до 415 рублей на человека в сутки).