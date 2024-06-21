Reuters узнало о первых за пять лет переговорах США и Китая по ядерному оружию

Причинами ограниченных контактов между США и КНР стали в том числе поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.