Reuters узнало о первых за пять лет переговорах США и Китая по ядерному оружию

«В марте США и Китай возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет», — говорится в публикации.
Отмечается, что американская сторона была обеспокоена возможностью применения со стороны Китая ядерного оружия в случае конфликта с Тайванем. Агентство выяснило, что представители китайской делегации на консультациях заверили, что Китай не стал бы прибегать к угрозам применения ядерного оружия в этом конфликте.
«Они заявили американской стороне, что абсолютно уверены, что способны одержать победу в конфронтации вокруг Тайваня с применением обычных вооружений без использования ядерного оружия», — приводятся в публикации слова президента гавайского аналитического центра Pacific Forum Дэвида Санторо, который являлся организатором этих неофициальных переговоров.
По его словам, китайские делегаты в разговоре с представителями США выразили уверенность в том, что Пекин «не заинтересован в обеспечении ядерного паритета» с Соединенными Штатами, «не говоря уже о достижении превосходства».
Кроме того, представитель Госдепа США сообщил агентству, что его сотрудники знали об этих консультациях, однако не принимали в них участия. Американское внешнеполитическое ведомство назвало такие контакты полезными, но подчеркнуло, что они не могут заменить встречи должностных лиц.
Ранее, 8 июня, официальный представитель посольства Китая в США заявил, что США должны прекратить действия по подрыву режима ядерного разоружения. Таким образом он прокомментировал выступление старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди, который, в частности, заявил, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая.
2 мая издание Semafor со ссылкой на источник в Госдепе сообщило об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию. Также отмечалось, что КНР не предоставила существенного ответа на предложенные варианты Государственного департамента Соединенных Штатов.
Причинами ограниченных контактов между США и КНР стали в том числе поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.