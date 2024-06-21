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Reuters узнало о первых за пять лет переговорах США и Китая по ядерному оружию

Представители Китая и США в марте впервые за пять лет провели в Шанхае неофициальные консультации по вопросам ядерного оружия. Об этом 21 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской делегации.

Источник: РИА "Новости"

«В марте США и Китай возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет», — говорится в публикации.

Отмечается, что американская сторона была обеспокоена возможностью применения со стороны Китая ядерного оружия в случае конфликта с Тайванем. Агентство выяснило, что представители китайской делегации на консультациях заверили, что Китай не стал бы прибегать к угрозам применения ядерного оружия в этом конфликте.

«Они заявили американской стороне, что абсолютно уверены, что способны одержать победу в конфронтации вокруг Тайваня с применением обычных вооружений без использования ядерного оружия», — приводятся в публикации слова президента гавайского аналитического центра Pacific Forum Дэвида Санторо, который являлся организатором этих неофициальных переговоров.

По его словам, китайские делегаты в разговоре с представителями США выразили уверенность в том, что Пекин «не заинтересован в обеспечении ядерного паритета» с Соединенными Штатами, «не говоря уже о достижении превосходства».

Кроме того, представитель Госдепа США сообщил агентству, что его сотрудники знали об этих консультациях, однако не принимали в них участия. Американское внешнеполитическое ведомство назвало такие контакты полезными, но подчеркнуло, что они не могут заменить встречи должностных лиц.

Ранее, 8 июня, официальный представитель посольства Китая в США заявил, что США должны прекратить действия по подрыву режима ядерного разоружения. Таким образом он прокомментировал выступление старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди, который, в частности, заявил, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая.

2 мая издание Semafor со ссылкой на источник в Госдепе сообщило об отказе Китая от переговоров с США по ядерному оружию. Также отмечалось, что КНР не предоставила существенного ответа на предложенные варианты Государственного департамента Соединенных Штатов.

Причинами ограниченных контактов между США и КНР стали в том числе поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

дипломатия