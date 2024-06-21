Экс-депутат краевого заксобрания и бывший губернатор Кировской области вышел на свободу

Никита Белых занял должность губернатора Кировской области в декабре 2008 года. 24 июня 2016 года господина Белых задержали с поличным при получении взятки в €200 тыс. В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил его от должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн руб., а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Никита Белых отбывает срок в ИК-5 под Рязанью.
В декабре 2023 года Октябрьский суд Кирова вынес приговор по второму уголовному делу бывшего губернатора Кировской области. Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, связанными с активами АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК»), которое в итоге было обанкрочено. Суд оправдал Никиту Белых по второму обвинению, а по первому освободил от назначенного наказания — два с половиной года колонии — в связи с истечением срока давности. Прокуратура сначала внесла представление, требуя отмены оправдательного приговора, однако незадолго до рассмотрения отозвала его обратно. Таким образом, надзорный орган не стал мешать господину Белых выйти на свободу.