Экс-депутат краевого заксобрания и бывший губернатор Кировской области вышел на свободу

В декабре 2023 года Октябрьский суд Кирова вынес приговор по второму уголовному делу бывшего губернатора Кировской области. Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, связанными с активами АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК»), которое в итоге было обанкрочено. Суд оправдал Никиту Белых по второму обвинению, а по первому освободил от назначенного наказания — два с половиной года колонии — в связи с истечением срока давности. Прокуратура сначала внесла представление, требуя отмены оправдательного приговора, однако незадолго до рассмотрения отозвала его обратно. Таким образом, надзорный орган не стал мешать господину Белых выйти на свободу.