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Алексей Текслер встретился с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным

Совместное фото с хоккеистом было опубликовано в телеграм-канале губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Источник: Личная страница Алексея Текслера в соцсети

Фотография сопровождалась небольшим текстовым комментарием. Глава региона Алексей Текслер отметил, что был рад встрече с Артемием Панариным и добавил, что общение коснулось хоккея и возможных совместных проектов в Коркино (родной город Артемия Панарина).

«Здорово, что Артемий не забывает регион. Каждый год приезжает, передает свой опыт и мастерство детям», — написал Алексей Текслер.

Напомним, что Артемий Панарин играет в НХЛ в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». В плей-офф Кубка Стэнли команда прошла два раунда, выбив из розыгрыша «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз», однако в финале конференции в шести матчах она програла «Флориде Пантерз».

Артемий Панарин провел в плей-офф 16 игр, отметившись 15 очками — пять голов и десять передач.