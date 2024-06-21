Алексей Текслер встретился с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным

Фотография сопровождалась небольшим текстовым комментарием. Глава региона Алексей Текслер отметил, что был рад встрече с Артемием Панариным и добавил, что общение коснулось хоккея и возможных совместных проектов в Коркино (родной город Артемия Панарина).
«Здорово, что Артемий не забывает регион. Каждый год приезжает, передает свой опыт и мастерство детям», — написал Алексей Текслер.
Напомним, что Артемий Панарин играет в НХЛ в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». В плей-офф Кубка Стэнли команда прошла два раунда, выбив из розыгрыша «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз», однако в финале конференции в шести матчах она програла «Флориде Пантерз».
Артемий Панарин провел в плей-офф 16 игр, отметившись 15 очками — пять голов и десять передач.