Алексей Текслер встретился с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным

Напомним, что Артемий Панарин играет в НХЛ в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». В плей-офф Кубка Стэнли команда прошла два раунда, выбив из розыгрыша «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз», однако в финале конференции в шести матчах она програла «Флориде Пантерз».