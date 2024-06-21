Сеул рассказал, какое оружие может начать поставлять Украине

По его словам, среди рассматриваемых видов оружия для поставок Киеву — 155-мм артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны. Однако власти Южной Кореи «сохраняют стратегическую неопределенность» в этом вопросе, рассматривая его как «дипломатический ход», позволяющий оказать давление на Москву для ее отказа от передачи военных технологий Пхеньяну, пишет Yonhap. До этого Сеул поставлял Киеву нелетальное оружие из-за запрета на иную помощь странам, находящимся в состоянии войны.