В Челябинске появился новый кандидат на пост губернатора

Известный политолог Александр Мельников публично выразил свой скепсис по отношению к креатуре партии пенсионеров, поскольку эта политическая франшиза обслуживает интересы депутата Заксобрания Степана Фирстова и в период между выборами никакой заметной политической активности не предъявляет. Соответственно, партия слабо представлена как на региональном, так и на муниципальном уровне. Это заметно снижает возможность Владимира Медведева пройти муниципальный фильтр. Это «больше похоже на пиар-проект, который вряд ли оценят избиратели», резюмирует политолог.