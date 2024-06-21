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В Челябинске появился новый кандидат на пост губернатора

Челябинское отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость выдвинуло собственного кандидата на выборы губернатора региона.

Военный врач Владимир Медведев, в случае, если ему удастся пройти муниципальный фильтр, станет четвёртым кандидатом по счёту.

Сейчас в списке претендентов на губернаторское кресло значатся Степан Соловьев, поддержанный «Зелёной альтернативой», Ярослав Щербаков от «Яблока» и Алексей Текслер, выдвинутый единороссами.

Известный политолог Александр Мельников публично выразил свой скепсис по отношению к креатуре партии пенсионеров, поскольку эта политическая франшиза обслуживает интересы депутата Заксобрания Степана Фирстова и в период между выборами никакой заметной политической активности не предъявляет. Соответственно, партия слабо представлена как на региональном, так и на муниципальном уровне. Это заметно снижает возможность Владимира Медведева пройти муниципальный фильтр. Это «больше похоже на пиар-проект, который вряд ли оценят избиратели», резюмирует политолог.