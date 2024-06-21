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Врио губер­натора Самарской области Вячеслав Федорищев взял себе помощника из Тулы

Глава региона дал понять, что новый сотрудник выходит на работу 21 июня 2024 года.

В правительстве Самарской области произойдут кадровые перестановки. Об этом 20 июня 2024 года сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев во время встречи с блогерами.

— Выходит на работу помощник губернатора по урбанистике. Это человек, который работал со мной в Туле, по поручению губернатора мы с ним делали тульскую набережную. Потом он работал в Нижнем Новгороде, в команде Глеба Никитина, где отвечал за парк «Швейцария» и был его директором, а сейчас мне удалось пригласить этого профессионала работать к нам, — заявил врио губернатор, не называя имен.