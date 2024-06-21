В ЕС не могут договориться о запрете поставок люксовых товаров в Беларусь

«Стороны до сих пор оценивают справедливость предложения о введении против Беларуси мер, аналогичных принятым против России», — говорит источник издания.
Поэтому вопрос дополнительных санкций против Беларуси постпреды рассмотрят позже. Против ограничений для Беларуси выступают Германия и Франция, которые обеспокоены перспективой продаж французских и немецких товаров класса люкс.
Ранее OL писал, что Германия и Франция в начале июня выступили с инициативой не ограничивать вывоз из ЕС люксовых автомобилей через Беларусь.
В целом Евросоюз планирует ужесточить условия вывоза в Беларусь дорогих автомобилей и товаров класса люкс, а также запретить поставку из Беларуси СПГ и алмазов.
В среду, 20 июня, постпреды ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, который усиливает ранее введенные меры. В новый санкционный пакет включат 20 физических и 22 юридических лица. Кроме того, ограничения предусмотрены для нефтетанкеров и поставок сжиженного газа, экспорта гелия, доступа к некоторым технологиям двойного назначения.