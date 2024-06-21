Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС не могут договориться о запрете поставок люксовых товаров в Беларусь

Постпреды ЕС не договорились о едином списке санкций против Беларуси, включающих запрет на поставки люксовых товаров. Об этом пишет Интерфакс, со ссылкой на Politico.

Источник: РИА "Новости"

«Стороны до сих пор оценивают справедливость предложения о введении против Беларуси мер, аналогичных принятым против России», — говорит источник издания.

Поэтому вопрос дополнительных санкций против Беларуси постпреды рассмотрят позже. Против ограничений для Беларуси выступают Германия и Франция, которые обеспокоены перспективой продаж французских и немецких товаров класса люкс.

Ранее OL писал, что Германия и Франция в начале июня выступили с инициативой не ограничивать вывоз из ЕС люксовых автомобилей через Беларусь.

В целом Евросоюз планирует ужесточить условия вывоза в Беларусь дорогих автомобилей и товаров класса люкс, а также запретить поставку из Беларуси СПГ и алмазов.

В среду, 20 июня, постпреды ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, который усиливает ранее введенные меры. В новый санкционный пакет включат 20 физических и 22 юридических лица. Кроме того, ограничения предусмотрены для нефтетанкеров и поставок сжиженного газа, экспорта гелия, доступа к некоторым технологиям двойного назначения.

ЕС
санкции