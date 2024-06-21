В ЕС не могут договориться о запрете поставок люксовых товаров в Беларусь

В среду, 20 июня, постпреды ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, который усиливает ранее введенные меры. В новый санкционный пакет включат 20 физических и 22 юридических лица. Кроме того, ограничения предусмотрены для нефтетанкеров и поставок сжиженного газа, экспорта гелия, доступа к некоторым технологиям двойного назначения.