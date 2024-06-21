Развожаев: В Севастополе военные отразили вражескую атаку БПЛА 21 июня

21 июня город-герой Севастополь стал мишенью для происков врага.
«Военные отразили вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника», — сообщил губернатор города-федерального значения Михаил Развожаев.
Руководитель рассказал, что в районе Монастырского шоссе от осколков уничтоженных дронов загорелась сухая растительность.
— Никто из людей не пострадал, — отметил губернатор.
В настоящее время нет данных и о том, что получили повреждения здания или другие объекты.
Идет работа по ликвидации последствий падения фрагментов беспилотных летальных аппаратов.
Михаил Развожаев напомнил, что необходимо соблюдать спокойствие, также ни в коем случае нельзя поднимать осколки от сбитых воздушных целей: «Об опасных находках сразу сообщайте по номеру “112”.
В Минобороны России сообщили, что ПВО уничтожило 3 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской области.