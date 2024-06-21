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Развожаев: В Севастополе военные отразили вражескую атаку БПЛА 21 июня

В Севастополе отражена атака вражеских беспилотников 21 июня.

21 июня город-герой Севастополь стал мишенью для происков врага.

«Военные отразили вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника», — сообщил губернатор города-федерального значения Михаил Развожаев.

Руководитель рассказал, что в районе Монастырского шоссе от осколков уничтоженных дронов загорелась сухая растительность.

— Никто из людей не пострадал, — отметил губернатор.

В настоящее время нет данных и о том, что получили повреждения здания или другие объекты.

Идет работа по ликвидации последствий падения фрагментов беспилотных летальных аппаратов.

Михаил Развожаев напомнил, что необходимо соблюдать спокойствие, также ни в коем случае нельзя поднимать осколки от сбитых воздушных целей: «Об опасных находках сразу сообщайте по номеру “112”.

В Минобороны России сообщили, что ПВО уничтожило 3 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской области.