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В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей, к ней привлекаются ракетные войска, артиллерия, ВВС и ПВО.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило Минобороны республики.

«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооружённых Сил к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.

11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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