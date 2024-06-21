В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей

Об этом сообщило Минобороны республики.
«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооружённых Сил к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.
11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.