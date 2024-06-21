В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Внезапная проверка готовности соединений и частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению началась в Белоруссии, сообщает пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.
«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению».
Отмечается, что к проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
«На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство».
По данным белорусского военного ведомства, в дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи. «Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях», — указано в публикации. Сообщается, что в этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.