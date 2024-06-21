В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

По данным белорусского военного ведомства, в дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи. «Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях», — указано в публикации. Сообщается, что в этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.