Экс-депутат решил податься в губернаторы Самарской области

«Решил, что положение и ситуация обязывают меня проявлять общественно-политическую активность, а потому намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Самарской области.

Могу сделать это либо как самовыдвиженец, либо быть выдвинутым от политической партии ЛДПР, в которой состою с 2006 года. Второй вариант был бы более логичным, так как я успешно возглавлял Тольяттинское отделение ЛДПР в период с 2006 по 2012 год, некоторое время работал в ценральном апппарате ЛДПР на должности главного редактора федеральной газеты ЛДПР и пресс-секретаря Жириновского В. В. Неизменно горжусь, что целых шесть лет продержался в команде Дегтярева М. В.

Шансы на мою победу примерно или более менее равны рейтингу ЛДПР в Самарской области, поэтому меня в предстоящем предвыборном процессе так же интересуют съемки документального фильма о нем», — написал Александр Гремин.