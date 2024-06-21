Politico: США разрешили Украине наносить удары по войскам внутри России

На фоне наступления российской армии в Харьковской области США разрешили Украине наносить удары по территории России в ответ на атаки. Тогда официальные лица США подчеркивали, что это правило ограничивается силами, нападающими на Харьковскую область. С тех пор, отмечает Politico, украинские силы как минимум один раз использовали американское оружие для нанесения удара по России, в частности по Белгороду. Однако, по данным издания, украинские и европейские чиновники оказывают давление на США, чтобы они ослабили ограничения, позволяя Украине наносить удары в любой точке России.