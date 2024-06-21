Politico: США разрешили Украине наносить удары по войскам внутри России

На фоне наступления российской армии в Харьковской области США разрешили Украине наносить удары по территории России в ответ на атаки. Тогда официальные лица США подчеркивали, что это правило ограничивается силами, нападающими на Харьковскую область. С тех пор, отмечает Politico, украинские силы как минимум один раз использовали американское оружие для нанесения удара по России, в частности по Белгороду. Однако, по данным издания, украинские и европейские чиновники оказывают давление на США, чтобы они ослабили ограничения, позволяя Украине наносить удары в любой точке России.
На этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил PBS, что соглашение с Украиной разрешает использовать американское оружие для ударов по «любому месту, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию». «Дело не в географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — указал Джейк Салливан.
Два американских чиновника на условиях анонимности заявили, что разрешение Украине наносить удары по России в ответ на огонь по любым целям является сдвигом в политике США. Первоначально это решение обсуждалось только в контексте наступления в Харьковской области, однако это не исключало возможности нанести ответный удар в ответ на атаки других целей России. При этом Джейк Салливан подчеркивал на этой неделе, что политика недопущения дальних ударов внутри России «не изменилась».
В конце мая на фоне наступления России в Харьковской области Politico, The New York Times и The Washington Post сообщили о решении президента США Джо Байдена разрешить Украине бить по российским регионам поставляемым США оружием, в том числе РСЗО HIMARS и ракетными системами GMLRS.