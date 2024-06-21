В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика.
Александр Лукашенко ознакомится с выполнением поручения по строительству современных молочнотоварных комплексов в Минской области и посетит один из них, расположенный в Дзержинском районе.
Затем главу государства ждут в самом Дзержинске на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Алiмп» ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района».
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Алiмп» в Дзержинске входит в структуру детско-юношеской спортивной школы района. Его начали строить в апреле 2022 года, на работы и оснащение комплекса выделили Br24,3 млн.
В ФОК открыты секции по футболу, баскетболу, дзюдо и настольному теннису. Прорабатывается вопрос об открытии отделения по плаванию. Заниматься спортом получат возможность как горожане, так и жители близлежащих деревень.
Лукашенко совершает рабочую поездку в Дзержинский район
21 июня, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня совершает рабочую поездку в Дзержинский район, сообщает БЕЛТА.
В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика.