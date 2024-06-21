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Лукашенко совершает рабочую поездку в Дзержинский район

21 июня, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня совершает рабочую поездку в Дзержинский район, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2023

В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика.

Александр Лукашенко ознакомится с выполнением поручения по строительству современных молочнотоварных комплексов в Минской области и посетит один из них, расположенный в Дзержинском районе.

Затем главу государства ждут в самом Дзержинске на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Алiмп» ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района».

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Алiмп» в Дзержинске входит в структуру детско-юношеской спортивной школы района. Его начали строить в апреле 2022 года, на работы и оснащение комплекса выделили Br24,3 млн.

В ФОК открыты секции по футболу, баскетболу, дзюдо и настольному теннису. Прорабатывается вопрос об открытии отделения по плаванию. Заниматься спортом получат возможность как горожане, так и жители близлежащих деревень.

Лукашенко Александр