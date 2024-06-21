Лукашенко совершает рабочую поездку в Дзержинский район

В центре внимания главы государства сельскохозяйственная и социальная тематика.



Александр Лукашенко ознакомится с выполнением поручения по строительству современных молочнотоварных комплексов в Минской области и посетит один из них, расположенный в Дзержинском районе.



Затем главу государства ждут в самом Дзержинске на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Алiмп» ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Дзержинского района».



Физкультурно-оздоровительный комплекс «Алiмп» в Дзержинске входит в структуру детско-юношеской спортивной школы района. Его начали строить в апреле 2022 года, на работы и оснащение комплекса выделили Br24,3 млн.



В ФОК открыты секции по футболу, баскетболу, дзюдо и настольному теннису. Прорабатывается вопрос об открытии отделения по плаванию. Заниматься спортом получат возможность как горожане, так и жители близлежащих деревень.