Воронежский губернатор встретился с многодетным ветераном СВО

— На самом деле мы помощь оказываем от души, а не просто по своим должностным обязанностям, не по распоряжению. Мы хотим искренне помогать таким семьям, как ваша, таким людям, как Вы, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Будем стараться оперативно реагировать на все возникающие вопросы. И хочу сказать, что у нас нет каких-то лимитов, которые ограничивали бы нас в этой помощи: финансы есть, у области доходы неплохие, можете на нас всегда рассчитывать. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, — подытожил Александр Гусев.