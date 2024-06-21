Воронежский губернатор встретился с многодетным ветераном СВО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообщался с многодетным ветераном специальной военной операции из Лискинского района Иваном Скорыниным. На встречу в облправительство 20 июня боец приехал вместе с супругой и тремя детьми. А всего в семье воспитывается шесть ребятишек, четверо из которых — приемные. Старший сын учится в суворовском училище, остальные школьники.
Во встрече также приняли участие первый замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачёв, министр соцзащиты региона Ольга Сергеева и глава Лискинского района Игорь Кирнос.
С первых дней спецоперации в феврале 2022 года Иван Скорынин выполнял боевые задачи на фронте. За это удостоился нескольких наград, в том числе медали «За отвагу».
Александр Гусев тепло поприветствовал ветерана СВО и его близких.
— Спасибо вам за очень правильную семью, на которую многие могут равняться: у вас шестеро деток окружены заботой и семейной теплотой. Вижу, что некоторые уже готовятся защищать Родину, тем более что есть хороший пример. Уверен, что и ребята, и девчата станут хорошими людьми, настоящими гражданами России. Как и Вы, настоящий гражданин, в трудную минуту приняли решение защищать интересы нашей Родины в зоне специальной военной операции и делали это героически, — сказал губернатор.
Глава региона спросил, испытывает ли семья какие-либо трудности, нужна ли помощь. Иван Скорынин поблагодарил Александра Гусева за то, что ранее власти содействовали в приобретении микроавтобуса и заверил, что сейчас проблем у семьи нет. Есть возможность всеми спокойно выезжать и в Воронеж, и, например, на море. А эта встреча — возможность лично сказать «спасибо» Александру Гусеву.
— У нас все хорошо, мы приобрели большой дом, живем, воспитываем детей. Командование помогло устроить сына в Москву в суворовское училище, меня в Лискинском районе в военном комиссариате приняли как своего, — рассказал Иван Скорынин.
И добавил, что семья постоянно чувствует внимание со стороны руководства района, соцзащиты. Например, сейчас трое детей отдыхают в оздоровительном лагере.
Приехали Скорынины не с пустыми руками. Они вручили Александру Гусеву памятный сувенир — туристический набор.
В свою очередь Александр Гусев попросил главу района Игоря Кирноса постоянно взаимодействовать с семьями участников и ветеранов СВО. Тот заверил, что такая работа ведется системно.
— На самом деле мы помощь оказываем от души, а не просто по своим должностным обязанностям, не по распоряжению. Мы хотим искренне помогать таким семьям, как ваша, таким людям, как Вы, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Будем стараться оперативно реагировать на все возникающие вопросы. И хочу сказать, что у нас нет каких-то лимитов, которые ограничивали бы нас в этой помощи: финансы есть, у области доходы неплохие, можете на нас всегда рассчитывать. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, — подытожил Александр Гусев.