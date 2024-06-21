Япония ввела санкции против Челябинского тракторного завода

Санкции означают, что Токио заморозит активы этих предприятий. Все финансовые операции с японским бизнесом ЧТЗ и ядерный центр смогут проводить только с разрешения МИДа этой страны. Компании из Челябинской области и раньше подвергались японским санкциям.