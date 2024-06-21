Япония ввела санкции против Челябинского тракторного завода

В перечне оказались организации из Челябинской области — «ЧТЗ-Уралтрак» и Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) в Снежинске.
Санкции означают, что Токио заморозит активы этих предприятий. Все финансовые операции с японским бизнесом ЧТЗ и ядерный центр смогут проводить только с разрешения МИДа этой страны. Компании из Челябинской области и раньше подвергались японским санкциям.
В списке есть миасский автозавод «Урал», ракетный центр им. В. П. Макеева, «Папилон» (изготовитель продуктов для гражданской идентификации и систем безопасности), СКБ «Турбина», «Уралэлемент», Златоустовский машзавод, ПАО «Агрегат», «Элерон». Гендиректор Уралвагонзавода попал под санкции Японии Галина Лепина.