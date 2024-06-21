Уроженец Иркутской области актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

Актер Леонид Гусаров погиб в зоне специальной военной операции в ходе боевых действий. Ему был 51 год. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе в администрация городского округа Жуковский Московской области.
«Леонид Гусаров родился в Ангарске. В 1998 году окончил Иркутское театральное училище. Работал в Омском драматическом театре и в Нижегородском театре комедии», — прокомментировали АиФ-Иркутск в администрации.
С 2012 по 2014 годы Леонид Гусаров служил в жуковском драматическом театре «Стрела», где проявил себя как актёр и режиссёр. С 2012 по 2023 годы преподавал в театральном отделении в Жуковской детской школе искусств № 1.
В 2023 году Леонид Гусаров отправился в зону СВО защищать Родину и во время выполнения боевого задания погиб. В пятницу, 21 июня, в Пантелеимоновском храме Преображения Господня состоялось прощание с погибшим военнослужащим. Родные и товарищи проводили бойца в последний путь.