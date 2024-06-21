Политолог: визит Путина во Вьетнам уравновешивает азиатский вектор России

По словам Минченко, этот визит позволяет России сбалансировать свои отношения в азиатском регионе. КНДР, находящаяся под опекой Китая, усиливает свою значимость через взаимодействие с Россией, но Вьетнам ведет более независимую политику, лавируя между Китаем и США. «Выстраивание теплых доверительных отношений с Вьетнамом свидетельствует о том, что Россия, несмотря на хорошие отношения с КНР, в рамках концепции многополярного мира взаимодействует с различными игроками», — подчеркнул эксперт.