Политолог: визит Путина во Вьетнам уравновешивает азиатский вектор России

По словам Минченко, этот визит позволяет России сбалансировать свои отношения в азиатском регионе. КНДР, находящаяся под опекой Китая, усиливает свою значимость через взаимодействие с Россией, но Вьетнам ведет более независимую политику, лавируя между Китаем и США. «Выстраивание теплых доверительных отношений с Вьетнамом свидетельствует о том, что Россия, несмотря на хорошие отношения с КНР, в рамках концепции многополярного мира взаимодействует с различными игроками», — подчеркнул эксперт.
Вьетнам — стремительно развивающаяся экономика, совмещающая социалистическое управление с элементами госкапитализма и частного предпринимательства, является интересным партнером для России. Экономическое взаимодействие двух стран крепнет, а экспорт вооружений остается значимым элементом российско-вьетнамских отношений, говорит политконсультант. Минченко отмечает, что только в 2023 году товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 8%, а в первые пять месяцев текущего года увеличение составило уже 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особое внимание в отношениях России и Вьетнама уделяется переходу на национальные валюты в финансовых расчетах. Политолог сообщил, что цель товарооборота на следующий год составляет более 10 миллиардов долларов.
На данный момент существует 186 российских инвестиционных проектов во Вьетнаме. Ханой, в свою очередь, инвестирует в Россию через 18 проектов на сумму 1,6 миллиарда долларов. «Вьетнам успел повоевать и с США, и с КНР, но с Россией всегда сохранялись хорошие отношения», — отметил политтехнолог.
В культурной сфере также налажено тесное сотрудничество: более 3000 вьетнамских студентов обучаются в российских университетах, а русский язык получает все большее распространение во Вьетнаме. Минченко добавил, что туристическое направление во Вьетнам становится все более популярным среди россиян.
Нина Лютикова