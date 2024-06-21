Почему российские мобильные лаборатории так востребованы в Узбекистане — эксперт

Мобильные лаборатории Роспотребнадзора по выявлению опасных инфекций востребованы в Узбекистане для реализации нескольких программ, рассказал первый заместитель председателя комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Он добавил, что не во всех регионах, особенно в отдаленных районах, в горной местности есть возможность идентификации болезнетворных микроорганизмов. Поэтому решить эту проблему помогают такие мобильные лаборатории.
Как российские мобильные лаборатории использовали во время пандемии коронавируса, какие опасные инфекции они позволяют выявлять сейчас, есть ли нехватка специалистов и тест-систем?
Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Узбекистан.