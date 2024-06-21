Глеб Никитин принял участие в визите президента России во Вьетнам

«Для регионов страны и Нижегородской области в частности очень важно, что президент России уделяет особое внимание развитию межрегиональных связей на международном уровне. Нижегородский бизнес сегодня заинтересован в развитии сотрудничества и поиске новых зарубежных партнеров. Есть примеры взаимодействия нижегородских вузов с вьетнамскими партнерами. При этом потенциал сотрудничества еще очень и очень большой. Уверен, что эта работа будет активизирована», — прокомментировал Глеб Никитин.