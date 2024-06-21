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Глеб Никитин принял участие в визите президента России во Вьетнам

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, губернатор Глеб Никитин вошёл в состав делегации в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина Социалистическую Республику Вьетнам.

Источник: Пресс-служба Президента России

В частности, глава региона присутствовал на встрече Владимира Путина и генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, а также на встрече Владимира Путина и президента Вьетнама То Лам с выпускниками советских и российских вузов.

«Для регионов страны и Нижегородской области в частности очень важно, что президент России уделяет особое внимание развитию межрегиональных связей на международном уровне. Нижегородский бизнес сегодня заинтересован в развитии сотрудничества и поиске новых зарубежных партнеров. Есть примеры взаимодействия нижегородских вузов с вьетнамскими партнерами. При этом потенциал сотрудничества еще очень и очень большой. Уверен, что эта работа будет активизирована», — прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин также работал в составе делегации президента РФ Владимира Путина в рамках майского визита в Узбекистан. Тогда он принимает участие в деловой программе Совета регионов обеих стран и представил премьер-министру дружественного государства потенциал Нижегородской области.

Путин Владимир