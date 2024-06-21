На Южном Урале прокуратура уволила спортивного чиновника, имевшего судимость

Сообщается, что мужчина был принят на работу с июля 2023 года. При этом в 2021 году он осужден к условному сроку наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия.
«Данное обстоятельство является препятствием для работы в организации, осуществляющей деятельность в сфере воспитания, развития несовершеннолетних, их отдыха и оздоровления», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.
Отмечается, что трудовой договор с чиновником расторгнут, за допущенные нарушения начальник отдела администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности.