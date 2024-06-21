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На Южном Урале прокуратура уволила спортивного чиновника, имевшего судимость

В Уйском районе (Челябинская область) по требованию прокуратуры уволен начальник управления по физической культуре и спорту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что мужчина был принят на работу с июля 2023 года. При этом в 2021 году он осужден к условному сроку наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

«Данное обстоятельство является препятствием для работы в организации, осуществляющей деятельность в сфере воспитания, развития несовершеннолетних, их отдыха и оздоровления», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.

Отмечается, что трудовой договор с чиновником расторгнут, за допущенные нарушения начальник отдела администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура