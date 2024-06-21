Потери от выхода Молдовы из СНГ понесут сотни аграриев страны — глава Минсельхоза

«Надо понимать, что за спиной каждого решения, принимаемого политиками, стоят живые люди, семьи, бизнес. И каждый раз, когда ты принимаешь решение, которое тебе кажется очень, скажем так, воинственным, тебе нужно учитывать каждого человека, стоящего за спиной этого решения, понимать, по кому оно ударит», — заявил глава Минсельхоза.