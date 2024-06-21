Потери от выхода Молдовы из СНГ понесут сотни аграриев страны — глава Минсельхоза

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В случае возможного выхода Молдовы из СНГ потери понесут сотни молдавских агропроизводителей, об этом в телеэфире заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля.
Он ответил на вопрос ведущего, для какой из отраслей сельского хозяйства Молдовы возможный выход республики из Содружества независимых государств будет наиболее болезненным.
«Многие, многие, сотни сельхозпроизводителей [понесут потери]. Производители черешни, сливы. В прошлом году меньше экспортировали, но их много. Множество малых производителей».
По информации, которую представил Владимир Боля, по линии СНГ в области сельского хозяйства у Молдовы заключено 14 соглашений. На вопрос о том, почему нельзя заключить их в двустороннем порядке, министр ответил, что «этим должен заняться господин Попшой [глава МИД Молдовы]». При этом, по словам Боли, процессы обсуждений уже начались.
Глава Минсельхоза Молдовы заметил, что Украина, которая находится в состоянии войны с Россией, тем не менее остается в СНГ. «Она в процессе, но пока не вышла», — уточнил он.
«Более того, мы, Республика Молдова, сегодня с Украиной работаем на основании законодательства СНГ. У нас нет других экспортных документов», — подчеркнул Боля.
По его словам, молдавские малые агропроизводители продолжают поставки на российский рынок РФ, так как у них нет средств, чтобы отправлять свою продукцию в ЕС с соблюдением тамошних норм по калибровке и предварительной подготовке.
«Надо понимать, что за спиной каждого решения, принимаемого политиками, стоят живые люди, семьи, бизнес. И каждый раз, когда ты принимаешь решение, которое тебе кажется очень, скажем так, воинственным, тебе нужно учитывать каждого человека, стоящего за спиной этого решения, понимать, по кому оно ударит», — заявил глава Минсельхоза.
Боля также отметил, что прежде запретов должно идти созидание. «Сначала создай, а что-то уж отомрет само собой», — заключил министр.
Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.
По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.