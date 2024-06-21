Назначены новые руководители правительственных структур

Сообщается, что Абдуваккос Рафиков назначен председателем Комитета по промышленной, радиационной и ядерной безопасности при правительстве.
Азим Ахмедхаджаев стал директором Агентства по атомной энергии Кабмине.
Олимжон Умаров назначен первым заместителем министра цифровых технологий.
Жамшид Турсунов занял должность председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта.
Также постановлением Кабмина Амриддин Абдурахмонов доверили пост заместителя председателя Комитета по автомобильным дорогам по вопросам внедрения передового зарубежного опыта в области дорожного хозяйства и цифровизации.