25 трлн тенге задолжало правительство Казахстана

Депутат отметил, что отчетный год отмечен глобальной геополитической нестабильностью.
«Вместе с тем, реальный экономический рост составил 5,1%. Опережение прогнозных показателей роста (4%) достигнуто благодаря таким сферам, как строительство (13,3%), торговля (11,3%), транспорт и связь (по 7,1%), что подтверждает доминирование сектора услуг в структуре ВВП (56%)», — сказала она.
Татьяна Савельева отметила, сохраняется зависимость бюджета от трансфертов из Национального фонда, которые составили 4 трлн. тенге, с учетом дивидендов от продажи активов, доля нефтяных поступлений в бюджет составила 34%.
«Долг Правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн. тенге. В структуре долга 72% составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета. За 2023 год внутреннее заимствование составило 5,1 трлн. тенге, а платежи в виде погашения и обслуживания по внутреннему долгу 3,2 трлн. тенге, т.е. более 60% от объема заимствования», — проинформировала она.
Неосвоение расходов по итогам года составило 73 млрд. тенге.
«Наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов — 28 млрд. тенге из которых 22,3 млрд. тенге по проекту Модернизации и технического дооснащения пунктов пропуска на границе, реализуемого за счет средств займа. Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигосударственного сектора. Зависимость от расходов бюджета растет — в 2023 году объем финансирования свыше 1 трлн. тенге, а отдача в виде дивидендов низкая — всего 261,2 млрд. тенге. При этом объем неиспользованных средств увеличился в 2,5 раза к уровню 2021 — 2022 годов с 46 млрд. тенге до 118 млрд. тенге», — сообщили депутат.
Резюмируя рассмотрение Отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, Татьяна Савельева отметила следующее..
"Итоговые показатели сбалансированы, что удалось благодаря предоставленной Правительству гибкости в принятии решений на этапе исполнения бюджета. Об этом говорят и число проведенных корректировок и меры по покрытию потерь доходной части.
Однако нужно признать, что гибкость в действиях должна сопровождаться жесткостью правил и требований к конечным результатам с адекватным уровнем ответственности. В противном случае значительного повышения качества планирования и исполнения бюджета не достигнуть, а устойчивость всей бюджетной системы будет страдать", — подытожила она.