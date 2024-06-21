25 трлн тенге задолжало правительство Казахстана

«Наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов — 28 млрд. тенге из которых 22,3 млрд. тенге по проекту Модернизации и технического дооснащения пунктов пропуска на границе, реализуемого за счет средств займа. Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигосударственного сектора. Зависимость от расходов бюджета растет — в 2023 году объем финансирования свыше 1 трлн. тенге, а отдача в виде дивидендов низкая — всего 261,2 млрд. тенге. При этом объем неиспользованных средств увеличился в 2,5 раза к уровню 2021 — 2022 годов с 46 млрд. тенге до 118 млрд. тенге», — сообщили депутат.