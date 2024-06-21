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Выдвижение кандидатов на муниципальных выборах началось в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Выдвижение кандидатов на муниципальных выборах, назначенных на 8 сентября, началось в Иркутской области.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на выборах главы Тайтурского муниципального образования (МО) Усольского района, главы Хомутовского МО Иркутского района и мэра Баяндаевского района документы в теризбиркомы представили по одному кандидату-самовыдвиженцу. Кроме того, в порядке самовыдвижения объявили о готовности участвовать в выборах девять претендентов в думу Иркутска и по одному кандидату — в думу Казачинско-Ленского района и думу Братска.