Выдвижение кандидатов на муниципальных выборах началось в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на выборах главы Тайтурского муниципального образования (МО) Усольского района, главы Хомутовского МО Иркутского района и мэра Баяндаевского района документы в теризбиркомы представили по одному кандидату-самовыдвиженцу. Кроме того, в порядке самовыдвижения объявили о готовности участвовать в выборах девять претендентов в думу Иркутска и по одному кандидату — в думу Казачинско-Ленского района и думу Братска.