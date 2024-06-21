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Пострадавшего при атаке ВСУ новосибирского чиновника Гришкина прооперировали

Новосибирского чиновника Гришкина прооперировали после ранения при атаке ВСУ.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей организации, специалист по работе в регионах Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин пострадал в результате атаки украинского беспилотника у поселка Еленовка в ДНР.

Сейчас чиновник находится в сознании и его жизни ничего не угрожает, также за его состоянием регулярно наблюдают медики.

Известно, что Гришкин получил осколочные ранения головы, лица и тела.

Ранее Сиб.фм писал, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак предложил бойцу СВО работу.

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