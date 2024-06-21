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Избирком назвал 5 кандидатов на пост губернатора Калининградской области

Начался «муниципальный фильтр» — сбор подписей депутатов окружных советов в поддержку.

В Калининградской области кандидатов на пост губернатора выдвинули пять партий. Об этом сообщает региональный Избирком.

«Завершился этап подачи уведомлений в Избирательную комиссию Калининградской области о проведении политическими партиями мероприятий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Калининградской области. <…> Пять отделений политических партий, действующих в нашей области, выдвинули своих кандидатов. Все кандидаты уже представили в областную комиссию документы, необходимые на этапе выдвижения», — говорится в сообщении.

Документы предоставили: Алексей Беспрозванных (Региональное отделение ВПП «Единая Россия»);Максим Буланов (Областное отделение политической парии КПРФ);Роман Морозов (Региональное отделение РОДП «Яблоко»);Юрий Шитиков (Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);Евгений Мишин (Региональное отделение политической партии ЛДПР).

«Теперь кандидатам на выборах высшего должностного лица региона предстоит пройти “муниципальный фильтр” (сбор подписей депутатов окружных советов в поддержку своей кандидатуры). С 9 июля до 18:00 19 июля кандидатам необходимо представить в областной избирком необходимые документы для регистрации», — добавили в Избиркоме.

В сентябре в Калининградской области пройдут досрочные выборы губернатора.