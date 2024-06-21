Избирком назвал 5 кандидатов на пост губернатора Калининградской области

«Завершился этап подачи уведомлений в Избирательную комиссию Калининградской области о проведении политическими партиями мероприятий по выдвижению кандидатов на выборах Губернатора Калининградской области. <…> Пять отделений политических партий, действующих в нашей области, выдвинули своих кандидатов. Все кандидаты уже представили в областную комиссию документы, необходимые на этапе выдвижения», — говорится в сообщении.