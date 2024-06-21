В 26 муниципалитетах Прикамья объявлены местные выборы

Как сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Пермского края, выборы депутатов местных дум объявлены в 22 муниципальных образованиях: Верещагинском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Суксунском, Чердынском, Чернушинском и Чусовском городских округах, а также в Александровском, Березовском, Ординском, Уинском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Юрлинском, Юсьвинском муниципальных округах и ЗАТО Звездный.
Довыборы в городские думы по отдельным одномандатным округам пройдут в Краснокамске (округ № 12), Березниках (округ № 10), Лысьве (округ № 7) и Соликамске (округ № 18). Всего по итогам выборов планируется распределить 373 депутатских мандата. Проголосовать на выборах смогут около 530 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 642 избирательных участках.