В 26 муниципалитетах Прикамья объявлены местные выборы

Довыборы в городские думы по отдельным одномандатным округам пройдут в Краснокамске (округ № 12), Березниках (округ № 10), Лысьве (округ № 7) и Соликамске (округ № 18). Всего по итогам выборов планируется распределить 373 депутатских мандата. Проголосовать на выборах смогут около 530 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 642 избирательных участках.