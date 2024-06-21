«Россия бросает вызов США в Азии»: эксперты об итогах визита Путина в КНДР

Китай, вероятно, воспримет визит Путина с беспокойством. Сью Ми Терри, старший научный сотрудник по изучению Кореи в Американском аналитическом центре CFR, обращает внимание, что между Китаем и Северной Кореей существуют непростые отношения, полные подозрительности с обеих сторон. С точки зрения Китая, тесные связи между Россией и Северной Кореей могут служить отвлекающим маневром для Вашингтона. Однако растущее военное сотрудничество между этими странами может подорвать почти исключительное геополитическое влияние Пекина на Пхеньян. Это, в свою очередь, может сблизить Соединенные Штаты, Японию и Южную Корею, а также увеличить военное присутствие США вблизи Китая, утверждает Терри.