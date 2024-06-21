«Россия бросает вызов США в Азии»: эксперты об итогах визита Путина в КНДР

Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном, по мнению экспертов американских аналитических центров, укрепит российское влияние в азиатском регионе. Визит российского президента в КНДР имеет множество потенциальных последствий, приводит мнение экспертов по региону издание «Акутальные комментарии».
Виктор Ча, заведующий кафедрой Кореи в американском аналитическом центре CSIS отмечает, что соглашение об обороне, заключенное между Россией и Северной Кореей, будет значительным шагом, имеющим глобальные последствия. Эксперт указывает на возможность вовлечения Ирана в сотрудничество между странами. Он считает, что Путин рассматривает это соглашение как стратегический ход для увеличения влияния России в Азии.
Он (Путин — прим.ред.)показывает, что собирается осложнить индо-тихоокеанскую политику США. А еще, отправившись во Вьетнам, он показывает, что Россия стремится расширять влияние не только в Восточной Азии, но и далеко вниз, в Юго-Восточной Азии, где она бросает вызов и США, и Китаю.
Китай, вероятно, воспримет визит Путина с беспокойством. Сью Ми Терри, старший научный сотрудник по изучению Кореи в Американском аналитическом центре CFR, обращает внимание, что между Китаем и Северной Кореей существуют непростые отношения, полные подозрительности с обеих сторон. С точки зрения Китая, тесные связи между Россией и Северной Кореей могут служить отвлекающим маневром для Вашингтона. Однако растущее военное сотрудничество между этими странами может подорвать почти исключительное геополитическое влияние Пекина на Пхеньян. Это, в свою очередь, может сблизить Соединенные Штаты, Японию и Южную Корею, а также увеличить военное присутствие США вблизи Китая, утверждает Терри.
По мнению профессора университета Нанзан Хираивы Сюндзи, Ким Чен Ын стремится создать ось противодействия Японии, США и Южной Корее. Укрепление сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет собой угрозу национальной безопасности Японии. Если военное сотрудничество между этими странами расширится, это позволит КНДР достичь значительного прогресса в выполнении пятилетнего плана национальной обороны. По словам эксперта, Японии следует укреплять сотрудничество с США и Южной Кореей для усиления сдерживания, одновременно лоббируя роль Китая в обеспечении региональной безопасности.
Нина Лютикова