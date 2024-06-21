Алейник назвал мирную конференцию в Швейцарии театром абсурда

Глава МИД напомнил, что Минск неоднократно заявлял: любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси совершенно бесперспективны. По его словам, принципы, основанные на дискриминации и попытках исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам, — путь в никуда.