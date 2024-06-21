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Алейник назвал мирную конференцию в Швейцарии театром абсурда

По словам белорусского министра, обсуждать вопросы европейской безопасности без Беларуси и России — бесперспективно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Так называемая мирная конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, без России выглядит как театр абсурда, заявил на заседании СМИД ОДКБ в Астане министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

По его словам, в настоящее время украинский конфликт остается ключевым дестабилизирующим фактором в Восточной Европе.

«Участие США и большинства европейских стран в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, проведенной без участия ключевого игрока — России, выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Киева вооружениями и военной техникой», — сказал Алейник.

Министр подчеркнул, что это является весьма странным подходом к мирному урегулированию, ведущим на самом деле к дальнейшей эскалации.

Глава МИД напомнил, что Минск неоднократно заявлял: любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси совершенно бесперспективны. По его словам, принципы, основанные на дискриминации и попытках исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам, — путь в никуда.

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Конференция в Швейцарии.

Конференция по Украине прошла на минувших выходных в Швейцарии. В ней приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе Совет Европы и ООН.

Россия и Беларусь на саммит по Украине в Швейцарии приглашены не были.

Итоговое коммюнике подписали 80 принявших участие в мероприятии государств, от подписания отказались страны БРИКС.