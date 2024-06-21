Екатеринбуржцев напугало создание укрытий в подвалах: что происходит на самом деле

«В городе более 8000 подвальных помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных в черте города, которые можно использовать в качестве укрытий. По расчетам полезная площадь вышеуказанных подвальных помещений, расположенных в многоквартирных домах, составляет более 4 млн. кв. м, что позволяет укрыть около 5 млн чел., при учете норматива 0,6 кв. м на человека», — рассказали там.
Как говорится в строительных нормативах, непригодны для укрытия подвалы в ветхих и аварийных домах. Также укрывать жителей не будут, если высота потолка в подвале ниже 1,7 м, температура и влажность не подходят для людей, невозможно предотвратить затопление или рядом хранятся горючие или взрывоопасные материалы.
Общий перечень 8000 укрытий не публикуется, но каждый житель Екатеринбурга вправе узнать у районной администрации, попадает ли в список подвал в его доме и куда можно спрятаться в случае чрезвычайной ситуации.
При этом некоторые управляющие компании начали проводить собрания собственников с предложением увеличить плату за содержание общего имущества для оборудования укрытий. Это вызвало тревожные сообщения в соцсетях и домовых чатах.
Отметим, что укрытие не стоит путать с бомбоубежищем. При бомбардировке подвалы и паркинги могут спасти от ударной волны и осколков, а также от обрушения самого дома и поражения обломками. В отличие от убежищ, они не рассчитаны на применение ядерного, химического и биологического оружия или возникновение пожара.