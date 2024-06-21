Екатеринбуржцев напугало создание укрытий в подвалах: что происходит на самом деле

Отметим, что укрытие не стоит путать с бомбоубежищем. При бомбардировке подвалы и паркинги могут спасти от ударной волны и осколков, а также от обрушения самого дома и поражения обломками. В отличие от убежищ, они не рассчитаны на применение ядерного, химического и биологического оружия или возникновение пожара.