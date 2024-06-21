Госдолг Свердловской области вырос до 106 млрд рублей

Регион занимает шестую позицию по размеру госдолга среди других субъектов страны, уступая Московской области (262 млрд руб.), Москве (167 млрд руб.), Нижегородской области (139,4 млрд руб.), Краснодарскому краю (115,4 млрд руб.) и республике Татарстан (110,2 млрд руб.). В мае госдолг Свердловской области составлял 104,8 млрд руб.
Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам превысила 69,3 млрд руб. (+ 1,2 млрд руб. за месяц) Долг по ценным бумагам остался на уровне мая — 36,7 млрд руб.
По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте — Челябинская область (60 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,3 млрд руб.).
Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составил 7,3 млрд руб., снизившись за месяц на 2,9 млрд руб., Ханты-Мансийского автономного округа — Югра — 10,8 млрд руб. Тюменской области — 9 млрд руб. (+600 млн руб. за месяц).
Напомним, в докладе депутатам законодательного собрания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что положительно оценивает динамику госдолга региона за прошедший период. «Раз тебе дают в долг, значит, верят. Если дают в долг, всегда надо брать», — пояснил он и добавил, что после решения о списании части долгов в проигрыше оказались те регионы, у которых их не было.