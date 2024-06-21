Госдолг Свердловской области вырос до 106 млрд рублей

Напомним, в докладе депутатам законодательного собрания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что положительно оценивает динамику госдолга региона за прошедший период. «Раз тебе дают в долг, значит, верят. Если дают в долг, всегда надо брать», — пояснил он и добавил, что после решения о списании части долгов в проигрыше оказались те регионы, у которых их не было.