Лукашенко: мы Дзержинск будем очень серьезно развивать

«В следующей пятилетке такой объект должен быть в каждом районе». Лукашенко открыл в Дзержинске новый ФОК «Тема новая. Один из 20 комплексов, который Минск подарил области». Лукашенко о причине приезда на МТК в Дзержинском районе Президент признался, что давно готовился приехать в Дзержинск:
«Много меня ваши земляки, которые рядом работают, ориентировали на то, что и там плохо, и там надо что-то сделать. И что-то надо подтянуть, что-то построить. Время позволило, уборка еще массовая не началась, и я подумал, что надо побывать в этом городе».
«Какая перспектива у города? Это город-спутник Минска. Мы будем этот город очень серьезно развивать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы будем не только здесь строить производственные мощности, заводы, фабрики развивать, сельское хозяйство (оно у вас в неплохом состоянии, я проблем не вижу)».
«Что касается промышленности, здесь достаточно предприятий — из Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики прежде всего в городах. Многодетные, военные и арендное жилье для предприятий: хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь, может, еще что-то. Подумаем серьезно над тем, как поддержать наших промышленников жильем», — заявил президент.
По словам главы государства, в ближайшем будущем, возможно, в следующей пятилетке, власти планируют как минимум начать, а может, и реализовать давнюю мечту: связать скоростным железнодорожным транспортом со столицей близлежащие города.
«Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи. Должна быть железная дорога, а по ней должна ходить очень быстрая техника, — отметил Александр Лукашенко. — Чтобы за 20 минут человек мог из Дзержинска доехать до Минска. Тогда не будет проблемы с работой. Человек может жить в Дзержинске (почти как на курорте вы здесь живете), а в любое время приехать в Минск для того, чтобы работать».