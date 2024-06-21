Лукашенко: мы Дзержинск будем очень серьезно развивать

«Что касается промышленности, здесь достаточно предприятий — из Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики прежде всего в городах. Многодетные, военные и арендное жилье для предприятий: хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь, может, еще что-то. Подумаем серьезно над тем, как поддержать наших промышленников жильем», — заявил президент.