Ирина Влах — обращение к генеральному секретариату Совета Европы: Сегодня Республику Молдова уже даже формально нельзя назвать правовым государством…

Ирина Влах, основательница «Платформы Молдова», опубликовала новое обращение — на этот раз к Генеральному секретариату Совета Европы, которое «основано на плачевной ситуации в Республике Молдова с точки зрения демократии и прав человека, которая за последние почти четыре года постоянно ухудшалось. Придя к власти с демократическими лозунгами, Партия “Действие и солидарность” и лично президент Майя Санду установили фактическую диктатуру и с каждым днем пребывания у власти отодвигают Республику Молдова все дальше и дальше от демократии».
По ее словам, «преследуя узкопартийные интересы, Майя Санду и её команда уничтожили свободу слова, закрыли более 60 неугодных СМИ и поставили под тотальный контроль большую часть молдавской прессы, а граждан, придерживающихся точки зрения, отличной от официальной, подвергают преследованиям, запугиваниям и маргинализации».
«Сегодня Республику Молдова уже даже формально нельзя назвать правовым государством. Так называемая реформа юстиции, начатая с большой помпой правительством Майи Санду, провалилась. Судебная система либо слабо функциональна, либо политически контролируется властями, а граждане лишены фундаментального права на свободный доступ к правосудию. Сегодня в Республике Молдова правосудие вершится по телевидению или посредством публичных заявлений представителей власти. Сегодня не суд, а лично президент Майя Санду и её команда стали определять в своих декларациях, кто виноват, а кого нужно оставить в покое, даже если есть достаточные подозрения в коррупции, потому что он “хороший человек”, “наш человек”. Сегодня в Республике Молдова фундаментальный принцип презумпции невиновности де-факто отменён.
Крайне серьёзная ситуация наблюдается и вокруг работы прокуратуры. Как вам хорошо известно, с 1995 года Республика Молдова находится под наблюдением Совета Европы именно потому, что имеет задолженность по реформе прокуратуры. То, что сделали Майя Санду и её приближённые из прокуратуры, ещё дальше отодвинуло момент выполнения Молдовой взятых на себя в 1995 году обязательств. В последние годы были задействованы все возможные рычаги, сфальсифицированы все конкурсы только для того, чтобы Майя Санду и её команда заполучили политический контроль над системой прокуратуры, что недопустимо в правовом государстве.
Ещё хуже ситуация с функционированием демократических институтов — на данный момент в Республике Молдова практически все институты функционируют не в интересах граждан, а в интересах правящей партии. Люди не чувствуют себя в безопасности ещё и потому, что Республика Молдова стала единственной страной в Европе, где доступ граждан в собственную страну ограничен, а иногда даже запрещён.
После почти трёх лет правления ПДС в Республике Молдова не осталось практически ничего, что могло бы указывать, что мы всё ещё являемся демократическим государством — ни свободной прессы, ни функциональных демократических институтов, ни независимой судебной власти, ни гарантированных и соблюдаемых прав человека
Политик также заявил, что Совет Европы является оплотом демократии и свободы на европейском уровне.
"Во всех случаях СЕ доказывал свою приверженность демократическим ценностям конкретными действиями. Исходя из этого, я обращаюсь к Вам с просьбой создать эффективный механизм мониторинга состояния демократии в Республике Молдова, провести широкий анализ ситуации в нашей стране, изучить проблему на уровне площадок, которые есть в Вашем распоряжении (Парламентская Ассамблея Совета Европы, Совет Министров Совета Европы, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы) и вынести необходимые заключения и рекомендации, как бы резко они ни звучали. Демократия в Республике Молдова находится в опасности, и Ваше оперативное вмешательство может спасти ситуацию, может определить возвращение нашей страны на нормальный путь развития, который вытекает, в том числе, из факта нашего членства в Совете Европы!
Надеюсь, что моя просьба будет рассмотрена соответствующим образом«— подчеркнул президент “Платформы Молдова”.
Источник: coment.md.