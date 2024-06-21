Ирина Влах — обращение к генеральному секретариату Совета Европы: Сегодня Республику Молдова уже даже формально нельзя назвать правовым государством…

Крайне серьёзная ситуация наблюдается и вокруг работы прокуратуры. Как вам хорошо известно, с 1995 года Республика Молдова находится под наблюдением Совета Европы именно потому, что имеет задолженность по реформе прокуратуры. То, что сделали Майя Санду и её приближённые из прокуратуры, ещё дальше отодвинуло момент выполнения Молдовой взятых на себя в 1995 году обязательств. В последние годы были задействованы все возможные рычаги, сфальсифицированы все конкурсы только для того, чтобы Майя Санду и её команда заполучили политический контроль над системой прокуратуры, что недопустимо в правовом государстве.