Минобороны раскрыло детали внезапной проверки войск

Так, перед подразделениями сил специальных операций (ССО) поставлена задача выдвинуться в новые районы, организовать их инженерное оборудование и системы заграждений. Затем они должны быть готовы к поиску, уничтожению и блокированию групп диверсантов условного противника, нести службу на блокпостах и оперативно реагировать к выходу на назначенные рубежи.