Минобороны раскрыло детали внезапной проверки войск

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Министерство обороны Беларуси по итогам внезапной проверки войск надеется получить объективную оценку готовности частей и подразделений выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки и обеспечивать безопасность республики, сообщил начальник Генерального штаба — первый замминистра обороны Павел Муравейко.
Проверка началась утром в пятницу, 21 июня, силы белорусской армии будут действовать в двух областях страны — Гомельской и Брестской, граничащими с Украиной.
«Проверка носит комплексный характер и предусматривает задействование разнородных сил», — сказал Муравейко.
Так, перед подразделениями сил специальных операций (ССО) поставлена задача выдвинуться в новые районы, организовать их инженерное оборудование и системы заграждений. Затем они должны быть готовы к поиску, уничтожению и блокированию групп диверсантов условного противника, нести службу на блокпостах и оперативно реагировать к выходу на назначенные рубежи.
В свою очередь зенитно-ракетные войска выдвигаются в новые позиционные районы, там они создадут систему прикрытия важных объектов на угрожаемых направлениях.
Белорусские военные отработают вопросы прикрытия госграницы>>>.
Подразделения ракетных войск и артиллерии с комплексами «Полонез» и РСЗО БМ-21 «Град» под прикрытием ССО скрытно занимают назначенные районы, после чего должны будут заступить на боевое дежурство.
В ходе проверки будет действовать авиация: она доставит и высадит штурмовые группы на угрожаемые направления, поддержит сухопутную группировку при ее действиях, а также будет выполнять функцию истребительного авиаприкрытия в рамках системы противовоздушной обороны.
По словам Муравейко, активно станут применять беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, планируется отработать действие сухопутных группировок в лесисто-болотистой местности.