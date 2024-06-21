Радий Хабиров вручил гранты Главы РБ молодым педагогам дошкольных учреждений.

«Вы посвятили жизнь очень важному для общества, страны делу — заботе о самых юных. Вы стоите у истоков становления личности ребенка. Дошкольный возраст — очень значимая, во многом решающая пора обретения ребенком первых навыков, друзей, бесценного опыта общения, развития способностей и талантов. В этом малышам помогаете вы, любящие наставники. Победа в этом конкурсе еще раз подтвердила ваш профессионализм и преданность выбранному делу. В последние годы республиканская система дошкольного образования активно развивается. Мы строим и открываем каждый год в среднем по 10 новых детских садов. Это очень хороший показатель. Поддерживаем оснащение их современным развивающим оборудованием и технологиями. В целом делаем качественное дошкольное образование доступным для каждого ребенка. У нас в Башкортостане — прекрасные детские сады с интересным профессиональным содержанием. И в этом огромная заслуга наших воспитателей. Мы с нетерпением ждем, когда стартует в стране программа по капитальному ремонту детских садов, которую инициировал Президент России. Башкортостан сейчас активно готовит заявочные документы и программа поможет значительно обновить наши дошкольные учреждения».