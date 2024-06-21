Радий Хабиров вручил гранты Главы РБ молодым педагогам дошкольных учреждений.

Сегодня, 21 июня, в Уфе Радий Хабиров вручил гранты Главы Башкортостана молодым педагогам дошкольных учреждений. Напомним, руководитель региона в августе прошлого года подписал указ об учреждении грантов молодым воспитателям, педагогам-психологам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам, музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре в возрасте до 35 лет включительно. Их размер составляет 500 тысяч рублей.
«Вы посвятили жизнь очень важному для общества, страны делу — заботе о самых юных. Вы стоите у истоков становления личности ребенка. Дошкольный возраст — очень значимая, во многом решающая пора обретения ребенком первых навыков, друзей, бесценного опыта общения, развития способностей и талантов. В этом малышам помогаете вы, любящие наставники. Победа в этом конкурсе еще раз подтвердила ваш профессионализм и преданность выбранному делу. В последние годы республиканская система дошкольного образования активно развивается. Мы строим и открываем каждый год в среднем по 10 новых детских садов. Это очень хороший показатель. Поддерживаем оснащение их современным развивающим оборудованием и технологиями. В целом делаем качественное дошкольное образование доступным для каждого ребенка. У нас в Башкортостане — прекрасные детские сады с интересным профессиональным содержанием. И в этом огромная заслуга наших воспитателей. Мы с нетерпением ждем, когда стартует в стране программа по капитальному ремонту детских садов, которую инициировал Президент России. Башкортостан сейчас активно готовит заявочные документы и программа поможет значительно обновить наши дошкольные учреждения».
Глава региона отметил, что в республике активно развивается сеть негосударственных детских садов и они ничуть не уступают муниципальным. В рамках национального проекта «Демография» с 2020 в них создано более 1 200 дополнительных мест, а до конца года появится ещё 360 мест. В республике успешно реализуется проект «Сертификат дошкольного образования».
Радий Хабиров поручил министерству образования и науки проработать участие со следующего года в конкурсе на присуждение грантов не только муниципальных, но и частных детских садов. Глава региона также отметил, что к числу грантополучателей стоит добавить еще 25 молодых воспитателей из числа принимавших участие в конкурсе в этом году.
«Наши дошкольные организации активно участвуют в реализации национального проекта “Образование”. За последние пять лет 36 детских садов стали победителями грантовых конкурсов в рамках федерального проекта “Современная школа”, получили из федерального и республиканского бюджетов около 180 млн рублей. Поздравляю вас еще раз с победой в конкурсе», — сказал Радий Хабиров.
На конкурс была подана 151 заявка из 8 городов и 34 районов. По итогам был определён список из 50 победителей конкурса, из них 28 — воспитателей, 4 — старших воспитателя, 4 — инструктора по физической культуре, 6 — музыкальных руководителей, 3 — педагога-психолога, 5 — учителей-логопедов.
Справка
Сегодня в Башкортостане функционируют 980 дошкольных образовательных организаций, 260 филиалов, 464 группы дошкольного образования при общеобразовательных организациях, 59 частных детских садов с общим контингентом воспитанников 208 854 человека, в том числе 37 609 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет — 100% и на сегодняшний день сохраняется.
В Уфе, Белорецком, Благовещенском, Буздякском районах многодетные и неполные малообеспеченные семьи, имеющие детей от 1,5 до 3 лет, не получившие место в детском саду, ежемесячно получают компенсацию из средств местного бюджета в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей на каждого ребёнка.
По состоянию на 1 июня функционируют 59 частных детских садов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В 2024 году выдано 2150 «Сертификатов дошкольного образования». В 2024 году увеличен номинал сертификата до 6 800 ₽ (2023 год — 6 000 ₽).