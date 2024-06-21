НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров

«Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО, которая хочет приватизировать, подмять под себя все вопросы, связанные с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве», — сказал Лавров по итогам СМИД ОДКБ.