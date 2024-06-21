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НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров

Лавров: НАТО хочет единолично решать вопросы стабильности в Евразии.

Источник: © РИА Новости

АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. НАТО будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности, в альянсе хотят единолично решать вопросы стабильности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО, которая хочет приватизировать, подмять под себя все вопросы, связанные с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве», — сказал Лавров по итогам СМИД ОДКБ.

Он добавил, что в ОДКБ согласны с необходимостью формирования архитектуры безопасности в Евразии. «НАТО всячески будет препятствовать таким справедливым процессам, но это абсолютно безальтернативный путь», — подчеркнул министр.

НАТО
Лавров Сергей