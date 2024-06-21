Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 21 июн — РИА Новости. НАТО будет проводить военную миссию на Украине, в которой Венгрия не примет никакого участия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, «если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто».
«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», — сообщил он.
При этом «машиниста убедить не удалось, он сильный», и теперь «остановить поезд» сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре, считает Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.