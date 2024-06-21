В Белоруссии рассказали о работе компаний из США в СЭЗ, несмотря на санкции

БРЕСТ, 21 июн — РИА Новости. Западные компании, в том числе из США, продолжают работать в свободной экономической зоне в белорусском Бресте, несмотря на введённые их странами санкции, сообщил журналистам заместитель председателя областного исполнительного комитета Михаил Баценко.
«Если мы говорим с вами про экономику, то все-таки надо это отделять. Те, кто у нас работает в свободной экономической зоне, они понимают, что они работают не только на Республику Беларусь, но они работают на весь рынок ЕАЭС. И это достаточно серьёзный премиальный рынок, в том числе для западных компаний», — сказал Баценко.
По его словам, для компаний из стран, вводящих санкции против Белоруссии, «деньги не пахнут».
Всего на сегодняшний день в свободной экономической зоне работает 77 предприятий, сообщил чиновник.
Для Белоруссии же санкции открыли дополнительные возможности в плане кооперации с Россией, добавил он.
«Санкции позволили нам сблизиться ещё больше», — сказал Баценко.
По его словам, в ближайшее время планируется подписать ещё три соглашения с российскими регионами.