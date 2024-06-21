В Белоруссии рассказали о работе компаний из США в СЭЗ, несмотря на санкции

«Если мы говорим с вами про экономику, то все-таки надо это отделять. Те, кто у нас работает в свободной экономической зоне, они понимают, что они работают не только на Республику Беларусь, но они работают на весь рынок ЕАЭС. И это достаточно серьёзный премиальный рынок, в том числе для западных компаний», — сказал Баценко.