Первой причиной Володин назвал низкий уровень поддержки украинского президента в обществе. Он упомянул данные закрытых социологических опросов из США и Европы, которые ранее приводила российская Служба внешней разведки (СВР). Согласно им, уровень поддержки Зеленского к маю опустился до 17% и «продолжает снижаться».
Другая причина, по мнению спикера нижней палаты парламента — нелегитимность украинского президента. Срок его полномочий как главы государства истек 20 мая. Президент России Владимир Путин после этой даты назвал Верховную раду единственным легитимным органом власти на Украине. Действующий в стране закон о правовом режиме военного положения (ст. 19), запрещает избирать президента, пока оно введено. Такой режим действует на Украине с начала боевых действий в феврале 2024 года.
Третья причина, по мнению Володина, заключается в том, что Зеленский и соратники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя. СВР сообщала о беспокойстве Запада из-за падения рейтингов украинского президента, о снижении его популярности писала и итальянская Corriere della Sera. По ее данным, популярность главы государства среди украинцев упала с 98% в начале российской военной операции в 2022 году до 60% в настоящее время. По оценке украинской социологической службы «Центр Разумкова», к апрелю Зеленскому доверяли 59% украинцев, а Вооруженным силам — 96%.
Четвертой причиной Володин назвал неудачи украинских военных в зоне боевых действий. Российское Минобороны в последние месяцы неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.
Пятая причина заключается в том, что «Украина — банкрот», заявил Володин. Украинский Минфин отчитался о росте госдолга страны до $145,32 млрд или 80% ВВП страны по итогам 2023 года. Если Киев не сможет заключить сделку с кредиторами по реструктуризации части долга, то страна может объявить дефолт в августе — после истечения срока действия долговых каникул.