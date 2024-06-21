Володин назвал пять причин для США и ЕС избавиться от Зеленского

Третья причина, по мнению Володина, заключается в том, что Зеленский и соратники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя. СВР сообщала о беспокойстве Запада из-за падения рейтингов украинского президента, о снижении его популярности писала и итальянская Corriere della Sera. По ее данным, популярность главы государства среди украинцев упала с 98% в начале российской военной операции в 2022 году до 60% в настоящее время. По оценке украинской социологической службы «Центр Разумкова», к апрелю Зеленскому доверяли 59% украинцев, а Вооруженным силам — 96%.