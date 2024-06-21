Евгению Куйвашеву презентовали новую пятитысячную купюру

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Обновленная купюра поступает в оборот с июня 2024 года. Банк России презентовал ее еще в октябре 2023 года.
На купюре изображены стела «Европа — Азия», дом Севастьянова, Главпочтамт, гостиница «Исеть», екатеринбургский цирк.
«МК-Урал» писал, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие купюры старых образцов. На полную замену уйдет не один год.
Обновленные банкноты будут обращаться наравне со старыми, они обязаны к приему на территории РФ при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений.