Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгению Куйвашеву презентовали новую пятитысячную купюру

21 июня глава Уральского Главного управления Центробанка Марина Мясникова презентовала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву новую пятитысячную купюру, на которой изображены достопримечательности Екатеринбурга и УрФО.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Обновленная купюра поступает в оборот с июня 2024 года. Банк России презентовал ее еще в октябре 2023 года.

На купюре изображены стела «Европа — Азия», дом Севастьянова, Главпочтамт, гостиница «Исеть», екатеринбургский цирк.

«МК-Урал» писал, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие купюры старых образцов. На полную замену уйдет не один год.

Обновленные банкноты будут обращаться наравне со старыми, они обязаны к приему на территории РФ при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений.