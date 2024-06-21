Путин поприветствовал участников Международного форума городов стран БРИКС+ в Казани

В казанской Ратуше стартовал Международный форум городов стран БРИКС+, на который съехались 200 участников из 20 государств, в том числе из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Турции, Мексики, Аргентины и др. В событии участвуют мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тысяч муниципальных образований.