В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра

Он отметил, что новый руководитель — профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник, но принял решение «работать на благо республики».
«Главная задача, которая стоит перед новым руководителем, — повышение качества услуг по оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В диспансере хороший трудовой коллектив, но эффективность работы учреждения нужно повышать. Комфорт пациентов, в том числе психологический, — в приоритете», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Сеферов ранее был директором, главным врачом, врачом-онкологом Центра клинической онкологии и гематологии.
Окончил Крымский медицинский институт в 2003 году по специальности «Лечебное дело». В 2005 году окончил интернатуру по специальности «Онкохирургия». Общий стаж работы — 21 год.
В разные годы стажировался в Польше, Чехии, Испании, Венгрии, Финляндии, Испании, Хорватии, США и Франции. Является членом европейской школы медицинских онкологов и американской школы клинической онкологии и членом российского общества онкоурологов.
Автор диссертации на тему: «Сравнительное изучение факторов риска рака желудка в разных этнических группах населения Крыма».