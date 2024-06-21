В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра

«Главная задача, которая стоит перед новым руководителем, — повышение качества услуг по оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В диспансере хороший трудовой коллектив, но эффективность работы учреждения нужно повышать. Комфорт пациентов, в том числе психологический, — в приоритете», — написал глава республики в своем Telegram-канале.