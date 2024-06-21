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В Крыму назначен новый руководитель онкологического центра

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В. М. Ефетова возглавит Бекир Сеферов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что новый руководитель — профессионал с большим стажем. Ранее он работал в одной из частных клиник, но принял решение «работать на благо республики».

«Главная задача, которая стоит перед новым руководителем, — повышение качества услуг по оказанию помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В диспансере хороший трудовой коллектив, но эффективность работы учреждения нужно повышать. Комфорт пациентов, в том числе психологический, — в приоритете», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Сеферов ранее был директором, главным врачом, врачом-онкологом Центра клинической онкологии и гематологии.

Окончил Крымский медицинский институт в 2003 году по специальности «Лечебное дело». В 2005 году окончил интернатуру по специальности «Онкохирургия». Общий стаж работы — 21 год.

В разные годы стажировался в Польше, Чехии, Испании, Венгрии, Финляндии, Испании, Хорватии, США и Франции. Является членом европейской школы медицинских онкологов и американской школы клинической онкологии и членом российского общества онкоурологов.

Автор диссертации на тему: «Сравнительное изучение факторов риска рака желудка в разных этнических группах населения Крыма».