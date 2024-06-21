Путин уверен, что форум городов «БРИКС плюс» даст старт новым инициативам

«Руководителям органов местного самоуправления, мэрам больших и малых городов из государств, которым близка философия и практическая политика объединения БРИКС, предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обменяться опытом, установить новые контакты. Считаю такое общение важным и востребованным, ведь от вашей эффективной работы во многом зависит стабильное и поступательное развитие городских агломераций и муниципальных образований, а значит, повышение качества жизни миллионов людей, всестороннее укрепление потенциала наших стран», — говорится в телеграмме.