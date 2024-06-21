Путин уверен, что форум городов «БРИКС плюс» даст старт новым инициативам

«Руководителям органов местного самоуправления, мэрам больших и малых городов из государств, которым близка философия и практическая политика объединения БРИКС, предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обменяться опытом, установить новые контакты. Считаю такое общение важным и востребованным, ведь от вашей эффективной работы во многом зависит стабильное и поступательное развитие городских агломераций и муниципальных образований, а значит, повышение качества жизни миллионов людей, всестороннее укрепление потенциала наших стран», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в ходе форума пройдёт учредительное собрание ассоциации городов и муниципалитетов стран «БРИКС плюс». Он подчеркнул, что создание новой структуры, действующей на основе принципов взаимного уважения, равноправия, созидательного сотрудничества, станет значимым шагом в укреплении связей стран БРИКС и их партнёров.
«В том числе это помогает в решении таких общих задач, как совершенствование законодательства и подготовка кадров, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, реализация гуманитарных программ, проектов в сфере архитектуры и благоустройства территорий, экологии, цифровизации и туризма. И, конечно, большое значение имеет расширение движения городов-побратимов», — добавил президент.
Российский лидер выразил уверенность, что выработанные рекомендации и предложения на форуме послужат углублению многоплановых отношений на благо наших народов. Он также пожелал участникам успехов и всего наилучшего.